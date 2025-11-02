В Финляндии из-за взрыва фургона на территории отеля погибли два человека

СТОКГОЛЬМ, 2 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли из-за взрыва фургона на территории отеля на юго-востоке Финляндии. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

По его данным, также был поврежден фасад здания и несколько автомобилей. Огонь распространился на входной навес перед отелем, но само здание не пострадало от огня.

Подробности о погибших и их возможной причастности к инциденту не раскрываются, отмечает Yle.

Полиция продолжает расследование причин возникновения пожара.