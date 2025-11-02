El Universal: в Мексике из-за пожара в магазине погибли 22 человека

Среди них четверо детей

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 2 ноября. /ТАСС/. Не менее 22 человек, в том числе 4 детей, погибли в результате пожара, произошедшего в магазине в городе Эрмосильо на северо-западе Мексики. Об этом сообщила газета El Universal.

По ее информации, еще 12 человек получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Уточняется, что возгорание произошло после взрыва.

Издание со ссылкой на пожарные службы отмечает, что огонь начался у входа в торговое помещение, многие покупатели оказались заблокированы внутри. Пожар удалось локализовать и предотвратить распространение на соседние здания.

Власти штата Сонора начали расследование инцидента. Среди рассматриваемых версий - техническая неисправность и возможное наличие легковоспламеняющихся материалов.

Губернатор региона Альфонсо Дурасо выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать помощь пострадавшим. Муниципальные власти Эрмосильо отменили культурные мероприятия, запланированные в рамках фестиваля Дня мертвых.