На Оби из-за опрокидывания лодки погиб один человек

Поиски еще двоих продолжаются

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Судно перевернулось на реке Обь в Новосибирской области. Один человек погиб, поиски еще двоих продолжаются, сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Маломерное судно, на борту которого находилось четыре человека, двигалось по реке Обь в районе Ингалинской протоки Болотнинского района Новосибирской области. "В ходе движения лодка перевернулась, четыре человека оказались в воде, в результате чего один человек погиб, один не пострадал, местонахождение двоих не установлено. Поиски пострадавших продолжаются", - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).