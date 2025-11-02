В Москве осудили банду автодилеров за мошенничество на 30 млн рублей

Пятерым сотрудникам автосалона назначили от условных сроков до 6,5 года колонии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Кузьминский районный суд Москвы назначил от условных сроков до 6,5 года колонии пятерым сотрудникам автосалона, похитившим около 30 млн рублей у клиентов при продаже автомобилей. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Помимо Фикрата Мамедова и Нурлана Исмаилова, которые приговорены судом к пяти годам колонии общего режима, на скамье подсудимых находились еще трое человек, среди них Кахабер Кахидзе, приговоренный к 6,5 года лишения свободы, а также Ахмаджон Ахмедов, получивший три года колонии, и Александр Куплинов, отделавшиеся условными сроками", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, схему хищения средств разработали Фикрат Мамедов и Нурлан Исмаилов, они привлекли к ней несколько соучастников. Следователи установили, что участники преступной группы осуществляли незаконную деятельность, используя бренд "Авалон Моторс". Так, начиная с 2021 года, представляясь сотрудниками автосалона, они давали заведомо ложную рекламу о стоимости автомобилей, умышленно занижая действительную стоимость автомобилей.

Затем злоумышленники составляли предварительные договоры купли-продажи, акты приема-передачи с указанием заниженной стоимости автомобиля, договоры страхования и требовали от клиентов внесения денежных средств в кассу автосалона в качестве "предпродажной подготовки".

После этого участники преступной группы заполняли заявки на получение кредита от имени клиента на большую сумму, чем прописано в первоначальном договоре купли-продажи, и предоставляли клиенту на подпись. В случае отказа клиента от сделки фигуранты дела угрожали обращением в правоохранительные органы, а также в суды с последующим предъявлением исковых требований.

Всего в деле более двух десятков потерпевших, а сумма ущерба насчитывает порядка 30 млн рублей. Никто из осужденных вину не признал и не возместил причиненный ущерб.