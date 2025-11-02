За незаконную добычу драгоценных металлов в Магадане будут судить двух человек

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, отметили в региональной прокуратуре

МАГАДАН, 2 ноября. /ТАСС/. Двум мужчинам предъявлены обвинения по уголовному делу о загрязнении ртутью окружающей среды в ходе нелегальной золотодобычи в городе Сусумане Магаданской области, они предстанут перед судом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

"Прокуратурой Сусуманского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (хранение, использование и иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде, повлекли загрязнение окружающей среды)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с мая 2022 года по август 2024 года трое мужчин на окраине города Сусумана при помощи оборудования кустарного производства осуществляли незаконную добычу драгоценных металлов. Измельчая и промывая золотосодержащую руду и пески, злоумышленники использовали ртуть для извлечения золота. После амальгамации загрязненный ядовитым веществом грунт сбрасывался в котлованы, что привело к загрязнению окружающей среды на территории производственного участка.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела находилось на контроле прокуратуры Магаданской области, проведение следственных действий скоординировано в результате вмешательства надзорного ведомства.

"Незаконная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Рассмотрение уголовного дела состоится в Сусуманском районном суде. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении одного из соучастников выделено в отдельное производство", - уточнили в прокуратуре.