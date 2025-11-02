ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров
04:57

ВОЛГОГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. Повреждений и пострадавших в результате атаки нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Повреждений и пострадавших нет", - передает слова губернатора пресс-служба администрации региона.

В настоящее время в аэропорту Волгограда сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. 

