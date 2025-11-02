Экс-сотрудник ГИБДД подарил гранату за сделку с пистолетом

Семена Маниева арестовали

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД Семена Маниева, обвиняемого в сбыте взрывных устройств и приобретении огнестрельного оружия. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Семен Маниев обвиняется по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборон взрывных устройств) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение огнестрельного оружия). В совершенных преступлениях свою вину не признает, ему избрана мера в виде заключения под стражу", - сказано в документе.

По данным следствия, Семен Маниев в ТЦ "Варшавский" купил за 250 тыс. рублей у неустановленного мужчины пистолет, который он хотел приобрести для личного пользования и решения проблем с компаньонами по бизнесу. От радости совершенной сделки, Минаев подарил продавцу гранату Ф-1.

Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции после возвращения домой с покупкой.