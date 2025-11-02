В Орловской области уничтожили семь БПЛА

Никто не пострадал

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили семь БПЛА на территории Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Ночью противник снова атаковал Орловскую область - на территории региона уничтожены семь вражеских БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате падения обломков повреждено остекление нескольких зданий в Орле, личный автотранспорт, хозяйственные постройки. Пострадавших нет.