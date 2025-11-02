В Липецкой области отменили опасность БПЛА и воздушную опасность

Красный уровень объявлялся в муниципалитетах региона с 2:02 до 5:59 мск, желтый действовал с 01:05 мск

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Режимы опасности БПЛА и воздушной опасности отменены на территории Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении, которое последовало за отменой красного уровня, означающего вероятность атак беспилотников.

Красный уровень объявлялся в разных муниципалитетах региона с 2:02 до 5:59 мск, желтый действовал с 01:05 мск.