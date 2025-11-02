Пресечена работа Telegram-бота по распространению данных россиян

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о Userbox

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ пресекли работу Telegram-бота по распространению персональных данных россиян, ежемесячный доход от которого составлял от 13 до 16 млн рублей. Организатор задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Функционирование одного из крупнейших русскоязычных телеграм-ботов по распространению персональных данных граждан Российской Федерации пресекли мои коллеги из УБК МВД России", - написала она в своем Telegram-канале.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о боте по поиску персональных данных Userbox, задержан его организатор Игорь Морозкин.

По словам Волк, деятельность ресурса была связана с обработкой больших массивов данных, собранных в результате утечек из различных источников. По поисковым запросам пользователям выдавались сведения об адресах проживания граждан, местах работы, доходах, банковских счетах, автотранспорте, а также большое количество других уникальных записей.

"Невысокая стоимость подписки создавала угрозу передачи подробной информации о гражданах неограниченному кругу лиц. Зафиксированы факты использования телеграм-бота аферистами для дистанционных хищений денежных средств", - отметила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 и ч. 6 ст. 272.1 УК РФ.

"В Санкт-Петербурге оперативники задержали предполагаемого создателя и владельца сервиса, который обеспечивал его функционирование и являлся одним из основных администраторов", - сказала Волк, добавив, что он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По ее словам, в ходе обысков изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с изобличающей электронной перепиской, базами данных, информацией об администрировании сервиса, а также серверное оборудование ресурса в одном из дата-центров. Общий объем изъятых данных превышает 40 терабайт.

"Функционирование информационно-поискового бота полностью прекращено. По предварительной оценке, доходы от преступной деятельности варьировались от 13 до 16 млн рублей в месяц", - подчеркнула Волк.