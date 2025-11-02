В Воронежской области при атаке БПЛА повреждено административное здание

Никто не пострадал

ВОРОНЕЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Незначительные повреждения получило административное здание в одном из муниципалитетов Воронежской области в результате атаки БПЛА минувшей ночью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"В результате падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов незначительные повреждения получило административное здание", - написал глава региона, уточнив, что никто в результате атак не пострадал.

Гусев уточнил, что пять БПЛА были обнаружены, уничтожены и подавлены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном городском округе и трех районах Воронежской области.