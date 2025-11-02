Тульские следователи раскрыли совершенное 22 года назад убийство

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники СК России по Тульской области возобновили расследование убийства, совершенного 22 года назад. Ранее следствие по нему приостанавливалось из-за невозможности достоверно установить личность причастного к убийству человека, сообщила пресс-служба ведомства.

"Следственными органами СК России по Тульской области возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 2003 году по факту смерти местного жителя. По данным следствия, 22 апреля 2003 года на территории деревни Высокое Ленинского района было обнаружено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Несмотря на проведенные в то время следственные и оперативные мероприятия, установить достоверно личность лица, причастного к убийству, не представилось возможным, в связи с чем уголовное дело было приостановлено", - говорится в сообщении.

Аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет, в которую вошли опытные следователи-криминалисты и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской области, возобновила расследование в 2025 году, заново изучив имеющиеся материалы, установив и допросив свидетелей. В результате проделанной работы установлена причастность к произошедшему мужчины 1978 года рождения. На допросе тот сознался в преступлении и в подробностях рассказал об обстоятельствах.

22 апреля 2003 года подозреваемый и жертва вместе находились в Тульском областном регистрационном центре, где состоялась сделка по продаже квартиры. Потерпевший, получив от покупателя $10 500 , 300 из которых передал риелтору, сел с подозреваемым в одну машину и поехал в сторону деревни Высокое Ленинского района. Желая завладеть имуществом знакомого, подозреваемый несколько раз ударил его ножом и молотком, в результате чего наступила смерть. Забрав деньги убитого, подозреваемый покинул место происшествия.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.