В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры

Лозовская община осталась без электричества

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры получил повреждение в Лозовской общине Харьковской области Украины после ночных взрывов, община осталась без электричества. Об этом сообщил глава общины Сергей Зеленский.

По его словам, повреждение объекта усугубило проблему электроснабжения в Лозовской общине, энергетики смогут подать свет для жителей только вечером и на время.

В ночь на 2 ноября в некоторых регионах Украины, в том числе в Харьковской области, звучали сирены воздушной тревоги, поступали сообщения о взрывах в некоторых городах.