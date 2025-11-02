В Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры
Редакция сайта ТАСС
08:31
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры получил повреждение в Лозовской общине Харьковской области Украины после ночных взрывов, община осталась без электричества. Об этом сообщил глава общины Сергей Зеленский.
По его словам, повреждение объекта усугубило проблему электроснабжения в Лозовской общине, энергетики смогут подать свет для жителей только вечером и на время.
В ночь на 2 ноября в некоторых регионах Украины, в том числе в Харьковской области, звучали сирены воздушной тревоги, поступали сообщения о взрывах в некоторых городах.