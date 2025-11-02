В Крыму завели дело после нападения бродячей собаки на двухлетнего ребенка

Прокуратура региона взяла расследование на контроль

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело после нападения бродячей собаки на двухлетнего ребенка в Симферополе.

Читайте также

Нападения собак на людей: кто в ответе и что говорит закон?

"Возбуждено уголовное дело по факту получения травм 2-летним ребенком на Залесской улице в Симферополе в результате нападения на него бродячей собаки. В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале управления.

Следователи установят обстоятельства происшествия и оценят работу служб, ответственных за отлов и контроль численности бездомных животных. Ход расследования взят на контроль в прокуратуре региона.