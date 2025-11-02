В Челябинске арестовали четверых местных жителей по делу о похищении

Также им предъявили обвинение в вымогательстве в особо крупных размерах

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Суд Челябинска избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей четырем местным жителям по делу о похищении человека и многомиллионном вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

"В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста", - сказали в пресс-службе, добавив, что преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по региону совместно с коллегами из отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска областного полицейского главка.

По информации пресс-службы, следствием установлено, что с февраля по сентябрь текущего года фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, систематически вымогали 8 млн рублей у местного жителя. При этом в марте текущего года они похитили потерпевшего и на протяжении недели незаконно удерживали в одном из домов, где, причиняя травмы, продолжали вымогательство. Кроме того, в мае они требовали 8 млн рублей у матери потерпевшего.

Уточняется, что в отношении обвиняемых расследуется уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере), п. "а", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение группой лиц по предварительному сговору).