Lübecker Nachrichten: на севере ФРГ произошел пожар в школе

Ущерб оценивается в миллионы евро

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в средней школе города Гестахт (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии, ущерб оценивается в миллионы евро. Об этом сообщила газета Lübecker Nachrichten.

По информации издания, сигнал о пожаре поступил около 05:50 (07:50 мск). По первоначальным данным, горит корпус, где расположены кабинеты химии и физики. На место происшествия прибыли около 140 пожарных. "Нам удалось предотвратить распространение огня на главное здание, однако дым окутывает все этажи и почти все помещения", - отметил представитель пожарной службы.

В связи с сильным задымлением населению Гестахта рекомендовали закрыть дома окна и двери и выключить кондиционеры. Информации о пострадавших пока не поступало.

Причина пожара полностью не ясна. По одной из версий, его могли устроить грабители, поскольку всего несколько дней назад неизвестные разбили окна в здании и проникли внутрь. Полиция проводит расследование и собирает улики.

"Теперь нам нужно подумать, как обеспечить продолжение занятий в ближайшие недели и месяцы", - заявил мэр города Олаф Шульце. Он предполагает, что основная часть здания потребует масштабного ремонта. В школе почти 1 тыс. учеников.