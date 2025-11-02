Британская полиция не классифицирует нападение с ножом в поезде как теракт

Двое пострадавших по-прежнему находятся в критическом состоянии

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Нападение с ножом в поезде в Англии, в результате которого пострадали 10 человек, не классифицируется как теракт. Об этом сообщил суперинтендант британской транспортной полиции Джон Лавлесс на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News.

"Контртеррористическая полиция изначально помогала нам в расследовании. Однако на данном этапе нет ничего, что говорило бы о том, что это террористический инцидент", - сказал он. Лавлесс добавил, что по следам инцидента задержаны двое мужчин: одному из них 32 года, другому - 35 лет, оба родились в Великобритании, но имеют африканские и карибские корни.

В полиции указали, что двое пострадавших по-прежнему находятся в критическом состоянии. Четыре пациента были выписаны из больницы утром.