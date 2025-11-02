В Черниговской области потребители частично остались без света
11:06
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Потребители в Черниговской области на севере Украины частично остались без электричества. Об этом сообщили в министерстве энергетики.
Сообщается, что в стране повреждены энергетические объекты. При этом в ведомстве не уточнили, в каких областях они находятся.
Утром поступали сообщения об отсутствии света в одной из общин Харьковской области из-за повреждения критической инфраструктуры, а также о порядка 58 тыс. обесточенных абонентах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Позже в Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.