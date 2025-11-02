В Белгородской области при детонации дрона погиб один человек

Еще трое ранены

© Антон Вергун/ ТАСС, архив

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. В Белгородской области один человек погиб и трое пострадали в результате детонации дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В хуторе Кургашки в результате детонации дрона пострадали четверо. Попутным транспортом они были доставлены в Валуйскую ЦРБ. Одна женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить ее жизнь, но, несмотря на все принятые меры, спасти женщину не удалось. Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, две женщины и один мужчина получили минно-взрывные и осколочные ранения. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии и остается в медицинском учреждении.