ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Челябинской области в ДТП пострадали два человека

Их доставили в больницу
Редакция сайта ТАСС
11:14

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. На федеральной трассе М-5 "Урал" два человека получили травмы в результате столкновения грузовых и легкового автомобилей, следует из материалов, опубликованных пресс-службой Госавтоинспекции региона.

"На 1 735-м км автодороги М-5 "Урал" (территория Златоуста) произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительным данным, два человека доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение частично перекрыто. 

РоссияЧелябинская область