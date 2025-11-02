В Челябинской области в ДТП пострадали два человека

Их доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. На федеральной трассе М-5 "Урал" два человека получили травмы в результате столкновения грузовых и легкового автомобилей, следует из материалов, опубликованных пресс-службой Госавтоинспекции региона.

"На 1 735-м км автодороги М-5 "Урал" (территория Златоуста) произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительным данным, два человека доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение частично перекрыто.