Bild: на севере Италии под лавиной погибли пятеро альпинистов из ФРГ

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Пятеро альпинистов из Германии погибли из-за схода лавины в области Трентино - Южный Тироль на севере Италии. Об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на итальянскую горноспасательную службу.

Как передает издание, пять альпинистов попали под лавину 1 ноября в районе 16:00 (18:00 мск) во время подъема по северному склону Фертайншпитце высотой 3 545 м в Южном Тироле. 1 ноября обнаружили тела двух мужчин и одной женщины. Вечером поиски пришлось приостановить из-за темноты.

2 ноября были найдены тела двух немецких альпинистов - отца и его 17-летней дочери. По данным спасательной службы, восхождение совершали независимо друг от друга три группы в составе семи альпинистов. Выжили двое. Их доставили вертолетом в больницу в Больцано. Их жизни ничего не угрожает.

Подъем на Фертайншпитце в горном массиве Ортлес считается долгим и тяжелым, однако не слишком сложным технически. В выходные над горами наблюдалась плотная облачность. По данным спасателей, опасность схода лавин не была очень высокой.