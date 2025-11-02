Bild: в Берлине задержали сирийца по подозрению в планировании теракта

В ходе обысков у него обнаружены материалы для изготовления взрывчатки, сообщила газета

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в берлинском районе Нойкёльн сирийца, который, предположительно, планировал террористическую акцию в столице. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По информации издания, Абдалла Р. был задержан в субботу и помещен под стражу. Его подозревают в планировании "кровавой расправы". У сирийца было три адреса проживания в Берлине. В ходе обысков обнаружены материалы для изготовления взрывчатки.

К операции были привлечены сотрудники спецназа ввиду особой опасности злоумышленника. Мужчина, как указывает Bild, подозревается в подготовке тяжкого преступления, представляющего угрозу государству. Подробности первоначально не разглашались, однако, по всей видимости, целью теракта был Берлин.

Сириец должен предстать перед судом в воскресенье.