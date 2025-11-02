Мэра города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых

Как сообщает издание El Universal, Карлос Масо неоднократно получал угрозы со стороны криминальных группировок, в том числе наркокартеля "Новое поколение Халиско"

© REUTERS/ Daniel Aguilar, архив

МЕХИКО, 2 ноября. /ТАСС/. Мэр мексиканского города Уруапан (штат Мичоакан) Карлос Масо был застрелен в субботу в ходе празднования Дня мертвых в центре города. Об этом сообщил Совет безопасности Мексики в X.

"В результате нападения, произошедшего сегодня днем в центре города Уруапан (штат Мичоакан), трагически погиб мэр города Карлос Мансо. Двое причастных к инциденту были задержаны, еще один из нападавших погиб. Власти штата Мичоакан и представители Совета безопасности оцепили район происшествия и продолжают патрулирование для обеспечения безопасности населения", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание El Universal, прославившийся призывами к бескомпромиссной борьбе с преступностью Мансо неоднократно получал угрозы со стороны криминальных группировок, в том числе наркокартеля "Новое поколение Халиско". Мансо имел охрану из сотрудников Национальной гвардии и местных сил безопасности и обращался с просьбой об усилении охраны к федеральным властям.