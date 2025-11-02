На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы произошел сбой

Причиной стал человек на путях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов между станциями "Петровско-Разумовская" и "Марьина Роща" на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы были временно увеличены из-за человека на пути. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Люблинско-Дмитровской линии нет движения от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Марьина Роща". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Позже движение было восстановлено. В департаменте транспорта Москвы уточнили, что оно вводится в график.

В новость внесены изменения (18:17 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.