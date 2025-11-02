В Рязани пьяный водитель насмерть сбил ребенка на тротуаре

Прокуратура начала проверку

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пьяный водитель насмерть сбил 11-летнего ребенка на тротуаре в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительным данным, 2 ноября в обеденное время вблизи дома 17 по проезду Яблочкова в Рязани 34-летний местный житель, управляя автомобилем Luxgen, сбил 11-летнего ребенка, передвигавшегося по тротуару. От полученных травм мальчик погиб на месте происшествия. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Прокуратура ведет проверку по данному факту, добавили в пресс-службе. На место выезжал прокурор Октябрьского района Рязани Сергей Аксенов.