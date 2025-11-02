Около границы Армении и Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Очаг залегал на глубине 10 км

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в 8 км к юго-востоку от села Бавра близ армяно-грузинской границы. Об этом сообщила пресс-служба спасательной службы МВД Армении.

"2 ноября в 19:49 по местному времени (18:49 мск - прим. ТАСС) сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты МВД Армении зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,1 в приграничной зоне между Арменией и Грузией, в 8 км к юго-востоку от [грузинского] села Бавра. Очаг залегал на глубине 10 км", - говорится в сообщении. Магнитуда в эпицентре составила 5-6 баллов.

В ведомстве добавили, что подземные толчки ощущались в Ширакской и Лорийской областях Армении.