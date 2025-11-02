В Дагестане два человека погибли в ДТП

Автомобиль Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Solaris

МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. В Кайтагском районе Дагестана два человека погибли в результате ДТП. Об этом сообщили в МВД республики.

"По предварительной информации, на 2-м км автодороги Маджалис - Шилаги - Варсид, в Кайтагском районе 37-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Granta, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. В результате ДТП водитель Lada Granta и его 64-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего, количество и личности участников аварии выясняются.