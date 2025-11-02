На Ставрополье три населенных пункта остались без воды

Причиной стала авария на напорном водоводе

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. На Ставрополье три населенных пункта остались без водоснабжения из-за аварии на напорном водоводе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Предгорного округа.

"На напорном водоводе произошла аварийная ситуация. В настоящее время ведется опорожнение системы. В связи с этим прекращена подача воды в поселок Санамер. Также под отключение попадают села Винсады и Новоблагодарное, а также восточная часть станицы Ессентукской", - сказал собеседник агентства.