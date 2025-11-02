В Воронеже и Нововоронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

В городах звучат сирены

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена для Воронежа и Нововоронежа, в городах звучат сирены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Воронеж и Нововоронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.