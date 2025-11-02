Толчки землетрясения с эпицентром в Афганистане ощущались в Душанбе

Силу толчков также почувствовали жители Ташкента

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 3 ноября. /ТАСС/. Жители Душанбе ощутили сильные подземные толчки от землетрясения, эпицентр которого по данным Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана находился в Афганистане, где сила толчков составила 6,8 баллов. Об этом передает корреспондент ТАСС из Душанбе.

Согласно данным центра, землетрясение произошло на территории Афганистана с эпицентром в провинции Саманган, где зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,8 баллов. Землетрясение также зафиксировано на территории Узбекистана и Таджикистана - сила подземных толчков в Сурхандарьинской области составила 5 баллов, в Ташкенте - 2-3 балла.

В Душанбе продолжались сильные и долгие подземные толчки, местные жители пишут об этом в социальных сетях.