В Забайкалье четыре человека погибли после столкновения со спецтехникой

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 3 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли после столкновения легкового автомобиля с фронтальным погрузчиком на трассе в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"По предварительным данным 2 ноября в 23:20 (17:20 мск) на федеральной трассе "Амур" Чита - Хабаровск, 347 км (Чернышевский район) водитель транспортного средства Nissan Expert вследствие несоблюдения дистанции допустил столкновение с фронтальным погрузчиком Shantui. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 45-летний водитель, 48-летний пассажир и две женщины-пассажира (1982 года рождения и 1987 года рождения), - говорится в сообщении.

Уточняется, что участники ДТП двигались из села Озерное по направлению к поселку Чернышевск. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.