Reuters: число жертв землетрясения в Афганистане достигло семи

Еще 150 человек получили травмы

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,3 на севере Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным местного управления здравоохранения, 150 человек пострадали.

Ранее представитель губернатора провинции Балх Хаджи Заид информировал о четырех погибших.

Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в горах Гиндукуш в Афганистане. По ее данным, эпицентр располагался в 37 км к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживают около 523 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.