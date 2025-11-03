В пяти районах Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА
03:10
обновлено 03:16
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили беспилотники в Боковском, Дубовском, Кашарском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.
Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.