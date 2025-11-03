На вора в законе Кокунова завели дело о незаконном хранении оружия

Мужчину ранее приговорили к восьми годам колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном хранении оружия организованной группой расследуется в отношении так называемого вора в законе Игоря Кокунова (известного в криминальном мире, как Вася бандит), осужденного к восьми годам колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Кинжал с надписью: "В единстве - наша сила" направить в следственные органы для приобщение к выделенному уголовному делу [по обвинению Кокунова] по ст. 222 ч. 4 УК РФ (незаконное хранение оружия организованной группой)", - говорится в документах. Санкция инкриминируемой Кокунову статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Мособлсуде было установлено, что в 1993 году Кокунов был наделен криминальным статусом вора в законе с криминальным прозвищем Вася бандит. В соответствии с обычаями преступного мира он пользовался безоговорочным авторитетом, обладал организационно-распорядительными функциями, позволяющими контролировать различные направления деятельности криминальных структур в РФ и обеспечивать их существование. Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области 16 сентября этого года назначил фигуранту наказание в виде восьми лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на один год три месяца, сообщали в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуре отмечали, что, заняв высшее положение в преступной иерархии, Кокунов на постоянной основе оказывал за денежное вознаграждение криминальное покровительство организаторам игорного бизнеса и незаконной деятельности по продаже топлива, разрешал различные конфликтные ситуации между криминальными группировками и помогал избежать ответственности за содеянное.

Вместе с тем, как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, подсудимый вину не признал, заявив, что инкриминируемого ему в вину преступления не совершал, и полномочия вора в законе не приобретал. "Он в следственных изоляторах сидел в одиночных камерах, никого посторонних не видел, никто его не приветствовал, знаки уважение не оказывал", - следует из показаний осужденного, который настаивает, что до своего последнего задержания проживал на пенсию по инвалидности, "а также на средства от реализации тигров и львов, разводимых на его участке". При этом в найденой в ходе обыска принадлежащей Кокунову записной книжке, считают правоохранительные органы, его доходы исчисляются "десятками и сотнями тысяч рублей, а также долларов США и евро", что составляет на сегодняшний день около 85 млн рублей. "С указанием дат, лиц под псевдонимами, от которых поступают деньги, а также названия городов Краснодар, Брянск, Рязань, Серпухов, а также "из тюрьмы", с которых также поступают денежные суммы, при этом установлено, что сумма доходов составила 45 029 425 рублей; $365 010; €38 200", - утверждается в материалах. В период с 2015 года по декабрь 2020 года на счета сына Кокунова в различных банках поступило почти 22 млн рублей, а в период с 2012 года по декабрь 2020 годов на счета его бывшей супруги около 6,8 млн рублей.

Розыск и характеристика

Как указано в материалах дела, в ходе следственных действий в отношении Кокунова установлено, что в базе данных Генерального секретариата Интерпола размещен информационный циркуляр Blue Diffusion (предупреждение правоохранительных органов зарубежных государств о преступной деятельности лица), в учеты Генсекретариата в рамках проекта Интерпола "Миллениум" внесена соответствующая информация в связи с тем, что фигурант дела имеет криминальный статус так называемого вора в законе. В июне 2019 года по каналам Интерпола от правоохранительных органов Украины поступала информация о том, что Кокунов попал в поле зрения украинских партнеров, как лицо, возможно причастное к противоправной деятельности евразийских преступных сообществ.

Из характеристики на Кокунова, составленной в колонии, где он ранее отбывал наказание, следует, что он допустил 146 нарушений установленного порядка (межкамерная связь, изготовление, хранение и пронос запрещенных предметов, нецензурная брань, нарушение формы одежды, нарушение правил пожарной безопасности, невыполнение команд подъем и отбой, курение в неотведенных местах), не поощрялся, выдворялся в штрафной изолятор, является осужденным отрицательной направленности, состоял на профилактическом учете как лицо, склонное к побегу, лидер групп отрицательной направленности.

Кроме того, из справок о результатах оперативно-разыскной деятельности следует, что Кокунов по прозвищу Вася бандит, причастен к "крышеванию" азартных игр на территории Новосибирской области и оказывает криминальное покровительство, "за что члены организованной преступной группы, специализирующейся на незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны, ежемесячно передают ему часть незаконно полученной материальной прибыли". Также ему подконтрольна организованная преступная группа, специализацией которой является совершение вымогательств, кражи дизельного топлива с тепловозов и последующая его продажа на подконтрольных автозаправочных станциях.

В настоящее время юристы Кокунова в связи с его болезнью попросили Преображенский суд Москвы об освобождении от дальнейшего наказания. Суд планирует рассмотреть эту просьбу в закрытом режиме 5 ноября.