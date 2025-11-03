Novinky: в Чехии из-за кражи на железной дороге остановились десятки поездов

Полиция задержала трех подозреваемых

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 3 ноября. /ТАСС/. Десятки поездов остановились на северо-востоке Чехии из-за кражи кабелей систем, обеспечивающих движение по железной дороге. Об этом сообщил новостной портал Novinky.

ЧП произошло на участке железной дороги между городами Оломоуц и Острава. Движение поездов, в которых находились сотни пассажиров, было остановлено вечером в воскресенье. Частично оно было возобновлено через несколько часов. Полностью проблемы на железнодорожном транспорте будут устранены, как ожидается, в понедельник.

Полиция задержала трех подозреваемых. Согласно чешским СМИ, они обрезали и украли значительное количество кабелей, необходимых для управления стрелками, светофорами и другой инфраструктурой, обеспечивающей безопасное движение поездов.