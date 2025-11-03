В Кузбассе разыскивают ушедшую из дома девочку

ЧП случилось в Новокузнецке

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают десятилетнюю девочку, которая ушла из дома накануне в Новокузнецке. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

"2 ноября текущего года около 11:00 (07:00 мск) она ушла из дома и пропала", - говорится в сообщении.

На вид ребенку 10 лет, рост - 140 см, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза сине-голубые. В день пропажи была одета в штаны и кофту сиреневого цвета. Тех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят обратиться в полицию.