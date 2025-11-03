Спецслужбы Киргизии задержали членов ОПГ действовавших в России

Задержанные занимались вымогательством, а также шантажировали граждан Киргизии, приехавших на работу в РФ

БИШКЕК, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали в Джалал-Абадской области членов организованной преступной группировки (ОПГ), действовавших на территории Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"В рамках реализации проводимой политики высшего руководства Кыргызской Республики по искоренению организованной преступности и демонтажа ее идеологии, ГКНБ КР задержаны члены ОПГ <…> ранее привлеченные к уголовной ответственности по тяжким преступлениям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные занимались вымогательством и шантажом в отношении граждан Киргизии, приехавших на работу в Россию. "В ходе следственно-оперативных мер установлено, что вышеуказанные лица заручившись поддержкой приближенных лиц криминального авторитета Камчибека Кольбаева, занимались вымогательством, шантажом и запугиванием в отношении граждан Кыргызской Республики, пребывающих в РФ в рамках трудовой миграции", - добавили там.

Задержанные водворены в СИЗО.