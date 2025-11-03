В Калининградской области в ДТП погибли два человека

По предварительной информации, водитель Audi не справился с управлением

КАЛИНИНГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. В Правдинском районе Калининградской области два человека погибли в дорожной аварии. После столкновения автомобиль выгорел полностью, сообщили ТАСС в УМВД РФ по региону.

"Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Правдинском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не справился с управлением, совершил наезд на придорожное дерево. В результате дорожного происшествия водитель и пассажир погибли, автомобиль полностью выгорел", - сообщил собеседник агентства.

На месте работают сотрудники областной Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.