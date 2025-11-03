В Москве фигуранта дела банды автодилеров подозревают в мошенничестве

Романа Ложкина обвиняют в 21 эпизоде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Кузьминский районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего кредитного консультанта Романа Ложкина, обвиняемого в 21 эпизоде мошенничества на сумму около 23 млн рублей в составе группы лиц, работавших в одном из столичных дилерских центров. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Михаил Сазанов.

"Роман был официально трудоустроен в "Авалон моторс", выполнял только техническую работу, связанную с заполнением кредитных анкет для покупки клиентами авто", - рассказал защитник обвиняемого. Он также заявил, что Ложкин - инвалид третьей группы, отец-одиночка, ухаживающий за престарелой матерью.

По версии следствия, в 2021 году другой фигурант дела Фикрат Мамедов вместе с Нурланом Исмаиловым создали преступную группу, целью которой был обман покупателей автомобилей с использованием бренда "Авалон моторс". Для этого соучастники, представляясь сотрудниками автосалона, давали заведомо ложную рекламу о стоимости автомобилей, умышленно занижая их действительную стоимость, привлекая тем самым больше клиентов.

После обращения покупателей в салон участники группы заполняли заявки на получение кредита от имени клиента на большую сумму, чем прописано в первоначальном договоре купли-продажи, который предоставлялся клиенту. После чего, как полагают следователи, обвиняемые продолжали незаконно требовать подписания договора купли-продажи и кредитного договора на значительно завышенную сумму, угрожая судебным разбирательством в случае отказа. Всего в деле Ложкина, которое выделено в отдельное от остальных фигурантов производство, 21 подобный эпизод мошенничества, ущерб составил 23 млн рублей.

О деле

Кузьминский суд 31 октября назначил Исмаилову, Мамедову, а также еще троим обвиняемым по основному делу от условных сроков до 6,5 года лишения свободы. Вместе с тем Ложкин вину отрицает, в своих показаниях он рассказал, что работал в автосалоне официально кредитным консультантом по трудовому договору. В его обязанности входило консультирование клиентов по кредитным продуктам для приобретения автомобилей. Ложкин отмечает, что вопросы ценообразования и дополнительные опции по покупке автомобиля обсуждались клиентом вовсе не с ним, а с менеджером по продажам, а он только запрашивал в банках - партнерах компании желаемый клиентом автокредит.

Сейчас Ложкин находится под домашним арестом, на иждивении у него малолетний сын и престарелая мать. По словам фигуранта, основной его страх связан с тем, что в случае вынесения обвинительного приговора его сын может остаться без родительской опеки, и его заберут в детский дом, так как бывшая супруга Ложкина ранее отказалась от воспитания ребенка.