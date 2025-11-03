В Иркутской области в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. В Куйтунском районе Иркутской области два человека погибли, еще два пострадали в ДТП с четырьмя грузовыми автомобилями на федеральной трассе Р-255 "Сибирь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"<…> На 1581 километре федеральной трассы в Куйтунском районе произошло столкновение четырех большегрузов. В результате аварии два водителя погибли, два получили различные травмы", - говорится в сообщении.

Сейчас движение на участке, где произошло ДТП, остановлено. Объезд организован через деревню Листвянка. На месте работают сотрудники полиции и регионального главка МЧС РФ. Специалисты при помощи аварийно-спасательных инструментов деблокировали пострадавших, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.