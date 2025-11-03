В школе Бишкека отравились более 80 человек

На руководителя школы составили административный протокол

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 3 ноября. /ТАСС/. Массовое пищевое отравление произошло в столице Киргизии, в частном образовательном учреждении, пострадало более 80 человек, среди них учащиеся и педагоги. Об этом сообщили в пресс-службе Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

"В частной школе <…> зарегистрирован случай массового пищевого отравления среди учащихся и педагогов. По уточненным данным, всего пострадали 84 человека, в том числе 4 педагога", - говорится в сообщении. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью. "10 детей и 2 взрослых госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. Предварительный диагноз - бактериальное отравление неуточненной этиологии", - добавили там.

Инцидент произошел 31 октября, как сообщается, причиной отравления стало употребление шаурмы. "Проверено соблюдение санитарных норм и условий хранения продуктов. Руководству школы выданы санитарные предписания об устранении нарушений и проведении генеральной дезинфекции", - сказано в сообщении. В отношении руководителя школы составлен административный протокол.

Отмечается, что в настоящее время эпидемиологическое расследование продолжается, по получении результатов лабораторных исследований будет дана окончательная оценка произошедшего.