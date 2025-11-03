КЧС: в Таджикистане сила подземных толчков составила 3-4 балла

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне сообщил, что жертв и разрушений нет

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 3 ноября. /ТАСС/. Сила подземных толчков, зафиксированных в Таджикистане в 01:29 (23:09 мск) 3 ноября, в Душанбе составила 4 балла, жертв и разрушений нет, эпицентр землетрясения в 6-7 баллов находился в Афганистане. Об этом сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана.

3 ноября 2025 года в 01:29 по местному времени (23:09 мск) на территории Таджикистана было зафиксировано землетрясение силой толчков в Душанбе 4 балла, в городе Пенджикент - 3 балла, приводятся данные Геофизической службы Национальной академии наук республики. В сообщении говорится, что эпицентр подземной стихии зафиксирован на территории соседнего Афганистана, где сила землетрясения составила 6-7 баллов, он находился в 236 км к юго-западу от таджикской столицы. "В результате землетрясения [в Таджикистане] ущерба и гибели людей не зафиксировано", - говорится в сообщении КЧС.

Агентство Reuters со ссылкой на Минздрав Афганистана сообщило, что не менее 20 человек погибли и 320 человек пострадали в результате землетрясения на севере Афганистана. Ранее Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в горах Гиндукуш в Афганистане. По ее данным, эпицентр располагался в 37 км к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживают около 523 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.