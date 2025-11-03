На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 6,2

Сейсмособытие ощущалось в Петропавловске-Камчатском

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на Камчатке. Сейсмособытие ощущалось в столице региона, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 10:10 мск в 154 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 22,3 км. В столице региона интенсивность толчка, по предварительным данным, оценивается в 3 балла.

В 10:19 мск произошло еще одно землетрясение, его магнитуда - 5. Его зафиксировали в 149 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 21,4 км.