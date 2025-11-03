Из Курской области вывезли более 300 тел погибших от рук ВСУ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Тела более 300 мирных граждан, погибших от рук ВСУ, вывезены из Курской области для экспертизы. Об этом ТАСС сообщили в Главном военно-следственном управлении СК России.

"При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже вывезены более 300 тел погибших мирных жителей с приграничной территории. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы, и передавались уже родственникам", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что с середины августа проводился ряд поисковых мероприятий, в результате чего были найдены и эксгумированы тела 112 жителей Суджи, зверски убитых украинскими боевиками.

"После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курске, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание", - заключил собеседник.

Массированная атака со стороны Вооруженных сил Украины на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта Минобороны России объявило об освобождении Суджы Курской области.