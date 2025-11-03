В Кузбассе нашли девочку, ушедшую из дома

Она сама пришла в отдел полиции

КЕМЕРОВО, 3 ноября. /ТАСС/. Пропавшая в Новокузнецке накануне 10-летняя девочка сама пришла в отдел полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

"Сегодня около 14:00 (10:00 мск) девочка самостоятельно явилась в отдел полиции "Кузнецкий" УМВД России по Новокузнецку. В настоящее время туда вызвана ее мама", - говорится в сообщении.

Причины ухода ребенка из дома устанавливают инспекторы по делам несовершеннолетних, добавили в полиции. В поисках ребенка также принимали участие волонтеры.