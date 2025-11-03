Белгородскую область пытались атаковать более 120 беспилотников за сутки

Погибла мирная жительница

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию Белгородской области с помощью более 120 беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Белгородском районе поселки Майский, Октябрьский, Разумное, села Бессоновка, Красный Октябрь, Нечаевка, Отрадное, Петровка, Репное, Салтыково, Чайки и Ясные Зори атакованы 26 беспилотниками, 11 из которых сбиты и подавлены. В селе Отрадное от удара дрона по служебной "Газели" ранен водитель, мужчина продолжает лечение в стационаре. Транспорт поврежден", - говорится в сообщении.

Борисовский район подвергся атакам восьми беспилотников, два из которых сбиты и подавлены - повреждены несколько домов. Волоконовский район атакован четырьмя БПЛА - повреждены дома, хозпостройка. По Краснояружскому району выпущено 7 боеприпасов и произведены атаки 18 беспилотников, 3 из которых подавлены и сбиты - поврежден корпус сельхозпредприятия.

По Валуйскому муниципальному округу выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 26 беспилотников, 17 из которых сбиты и подавлены. В результате детонации дрона погибла мирная жительница, три человека получили ранения. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии госпитализирована, двое продолжают лечение амбулаторно.

Также по Грайворонскому муниципальному округу выпущено 18 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и нанесены удары 26 беспилотников, 5 из которых подавлены. От детонации дронов пострадали две женщины, они продолжают лечение в амбулаторных условиях. Еще один мирный житель получил баротравму при атаке FPV-дрона на автомобиль, после оказания помощи лечение проходит амбулаторно.

По Шебекинскому муниципальному округу нанесены удары 18 беспилотников, из которых 10 подавлены и сбиты. От ударов FPV-дронов по предприятию ранен мужчина, он продолжает лечение в городской больнице №2 Белгорода. Также за медицинской помощью обратился мужчина, получивший баротравму при атаке дрона на грузовой автомобиль 31 октября, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.