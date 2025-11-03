В Белоруссии приговорили к тюрьме создателя "s13.ru"

Обвиняемый создал экстремистское формирование и одноименные интернет-ресурсы, где публиковал ложные сведения, дискредитирующие республику и органы государственной власти

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Гродненский областной суд назначил наказание в виде лишения свободы для создателя экстремистского формирования "s13.ru". Об этом сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии.

По данным ведомства, прокуратура Гродненской области поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, которому инкриминированы создание экстремистского формирования и клевета в отношении президента Республики Беларусь, соединенная с обвинением в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. Согласно материалам дела, обвиняемый в группе с иными лицами создал экстремистское формирование - сайт "s13.ru" - и одноименные интернет-ресурсы. На них размещались публикации, направленные на разжигание идеологической вражды, распространялись заведомо ложные сведения, дискредитирующие республику и органы государственной власти.

Кроме того, в опубликованных на этих ресурсах материалах содержались оскорбления представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также публичные призывы к организации, проведению незаконных массовых мероприятий, насильственному изменению конституционного строя государства, проинформировали в пресс-службе. Обвиняемый содействовал экстремистской деятельности и распространял материалы этой направленности, в судебном заседании он вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 42 тысяч белорусских рублей (свыше $14 тысяч по курсу Нацбанка республики). Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, указали в генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что по заявлению прокурора Гродно информационная продукция интернет-сайта "s13.ru" и телеграм-канала "s13.ru - новости Гродно" решением суда Ленинского района города от 25 октября 2024 года признаны экстремистскими материалами. Позже экстремистскими материалами также была признана информационная продукция одноименных сообществ в социальных сетях и видеохостинге. Решением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 5 ноября 2024 года инициатива "s13.ru" признана экстремистским формированием и включена в соответствующий перечень.