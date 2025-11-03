В Подмосковье мужчину подозревают в убийстве знакомой в ходе конфликта на дороге

По данным следствия, подозреваемый нанес потерпевшей несколько ударов ножом в грудь

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали жителя Лобни, подозреваемого в убийстве знакомой во время конфликта на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Химкам ГСУ СК России по Московской области задержан 39-летний местный житель по подозрению в убийстве знакомой (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 ноября на проезжей части автомобильной дороги между подозреваемым и его знакомой произошел конфликт. В ссоре мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанес женщине несколько ударов ножом в грудь. От полученных ранений она умерла на месте. Фигурант впоследствии был задержан.

Как добавили в пресс-службе, ранее мужчина был судим за совершение тяжкого преступления. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.