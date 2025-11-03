Бастрыкин поручил завести дело об избиении подростка в Новосибирской области

Пострадавшая проходит лечение в медицинском учреждении

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации об избиении 15-летней девочки в поселке Горном Новосибирской области. Об этом сообщили в СК РФ.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, инцидент произошел в поселке Горном Тогучинского района. Пострадавшая проходит лечение в медицинском учреждении, уточняется в сообщении ведомства. Сейчас следственные органы проводят процессуальную проверку.

Ранее в группе "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте" был опубликован пост, в котором утверждалось, что подростка избили пятеро совершеннолетних девушек из-за молодого человека. По данным сообщества, у девочки диагностированы множественные травмы, в том числе глаза, сотрясение мозга.