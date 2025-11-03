На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

Эпицентр подземного толчка находился в районе города Сындыргы провинции Балыкесир

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на западе Турции в районе Мраморного моря в 15:35 мск и частично ощущалось в Стамбуле. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям Турции.

Эпицентр подземного толчка находился в районе города Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 11 км. О последствиях землетрясения информации пока нет.

27 октября в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,1.